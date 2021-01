/ / Veja quantas e quais cidades receberão as doses de vacinas destinadas a Regional de Saúde Rio Vermelho

Chegaram na noite de ontem 2040 doses da vacina que foram destinadas para a regional de saúde Rio Vermelho, sendo que 310 serão entregues hoje (19/01) para a Secretaria de Saúde da Cidade de Goiás, o restante serão distribuidas entre os municípios que compõem a regional com sede na antiga capital do estado.



As 310 doses da Coronavac, que ficarão em Goiás-GO, priorizarão os idosos do Asilo São Vicente de Paula e os profissionais da Saúde que estão na linha de frente. A Secretaria Municipal de Saúde ainda não divulgou o momento em que essa vacinação vai ocorrer, sendo que o processo deve iniciar a medida que as doses chegarem.





A previsão é começar a vacinação nesta terça-feira, 19.





Das 2040 doses que vieram para a Regional de Saúde Rio Vermelho, serão destinadas para 17 municípios e de acordo com Divino Guedes (foto), coordenador Geral da Regional de Saúde Rio Vermelho, foram traçadas 3 rotas para que todas as vacinas fossem entregues ainda hoje.





Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a distribuição ficou assim:





Americano do Brasil -- 60

Araguapaz -- 50

Aruanã -- 210

Britãnia -- 90

Faina -- 80

Goiás -- 310

Guaraíta -- 30

Heitoraí -- 40

Itaberaí - 380

Itapirapuã -- 60

Itapuranga -- 190

Jussara -- 250

Matrinchã -- 40

Mossâmedes -- 60

Mozarlândia -- 70

Nova Crixás -- 80

Santa Fé de Goiás -- 40









Por Gessy Chaves

Jornalista

MT/GO-3243

