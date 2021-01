/ / Um dia para ficar na história: Cidade de Goiás começa vacinação contra COVID-19

A vacinação começou nesta terça-feira (19/01) na Cidade de Goiás, onde o primeiro cidadão vilaboense a ser vacinado foi uma mulher do grupo de risco, com 99 anos, Dona Mariinha. O evento histórico para o município ocorreu no Lar São Vicente de Paula e, logo em seguida de Dona Mariinha, os demais moradores do Lar também foram vacinados. Estavam presentes na ocasião o Prefeito Aderson Gouvea, a Vice-Prefeita Zilda Lôbo, o Presidente da Câmara Municipal Sidnei do Master e o Secretário de Saúde Marcos Elias.

Em suas palavras, o prefeito Aderson Gouvea afirmou que "para todos nós é uma esperança muito grande termos iniciado a imunização que salvará muitas vidas, a partir desse gesto que é a aplicação da Coronavac".

De acordo com o Secretário de Saúde, Marcos Elias, "são até agora poucas vacinas, inicialmente 310 doses, voltadas para as pessoas idosas que estão em instituição de longa permanência como o Asílo São Vicente e também os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Hoje é um dia histórico no Brasil, estamos aqui vacinando as primeiras pessoas da Cidade de Goiás e, com certeza, chegará mais doses para que possamos imunizar toda a população de Goiás e vencer esse mal".

O boletim epidemiológico publicado pela SMS-GO no fim desta terça-feira demonstrou 478 casos confirmados de COVID-19 e 21 óbitos, sendo que no dia 1 deste mês de Janeiro havia 399 casos confirmados e 19 óbitos, ou seja, houve um aumento de 77 casos em 19 dias.

O número de casos da doença tem crescido acentuadamente nesses últimos dias na Cidade de Goiás, por isso a Secretaria de Saúde e a Prefeitura Municipal de Goiás, em esforços conjuntos, tem realizado medidas de prevenção, desinfecção de vias públicas, decretos aplicando restrições a funcionamento dos comércios e proibindo eventos, disponibilização de telefones para denúncias de descumprimento dos decretos e etc. E agora, também nessa luta contra a COVID-19, inicia-se o processo de vacinação do município de Goiás.

Por Isadora ChavesASCOM - CNN





