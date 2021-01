/ / Toma posse na Cidade de Goiás o Prefeito Aderson Gouvea, a Vice e os nove Vereadores

Aconteceu nesta sexta-feira, 01 de janeiro de 2021 na Catedral de Sant'Ana no centro da cidade, a cerimônia de posse do Prefeito eleito Aderson Liberato Gouvea, da Vice Zilda Lôbo e dos 9 Vereadores, todos eleitos para comanda a cidade de Goiás pelos próximos 4 anos 2021-2024.



O evento que deu início às 19:00h com uma missa solene presidida pelo Bispo Dom Jeová Elias, teve a Cerimônia de posse logo em seguida, se estendendo até quase meia noite.





Entre os presentes estávam o Deputado Federal Rubens Otoni (PT), o Bispo da Diocese de Goiás, Dom Jeová Elias; o Pastor Marlon Brito que representou o Bispo Raimundo Aires da Igreja de Cristo; a presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, Kátia Maria; a ex-vice-prefeita, Pra. Márcia; a ex-prefeita, Selma Bastos (PT); o professor José do Carmo Alves, representando o deputado estadual Antônio Gomide (PT), além dos ex-vereadores, Reginaldo Adorno (Jacaré), Tizil, Iolanda Aquino, o atual secretariado da prefeitura e familiares. Vale ressaltar que em toda a cerimônia houve o uso de máscara e todos os cuidados na prevenção do coronavírus, inclusive a medição da temperatura na entrada e higienização com álcool em gel.



Os Vereadores empossados foram:





Fabrício Godinho (DEM) - 620

Aguinel Lourenço (PT) - 593

Sidnei do Master (SD) - 540

Alexandre - Tutin (SD) - 516

Elenízia da Mata (PT) - 476

Geracinda - Preta (PP) - 443

Solina dos Santos (DEM) - 407

Edson da São Carlos (Avante) - 374

Marli Lúcia (Cidadania) - 295





Cada Vereador teve um momento exclusivamente seu para manifestar sua palavra, ao que também ocorreu com a Vice-Prefeita eleita Zilda Lôbo e a agora Ex-Prefeita Selma Bastos.



O Prefeito Aderson Gouvea e a Vice Zilda Lôbo prestou juramento assim como os Vereadores e depois recebeu das mãos da Ex-Prefeita Selma a chave simbólica da cidade, promovendo assim a transição do mandato.

Por sua vez, Aderson Gouvea deu o discurso mais esperado da noite, disse que ''são muitos os desafios, no início não imaginava chegar a esse posto, mas em nossa trajetória de dois mandatos de Vereador, tivemos prazo suficiente de nos preparar para esse momento. O legado da Ex-Prefeita é grande e nossa missão é dar continuidade a todo o trabalho desenvolvido por ela. Precisamos continuar valorizando a parceria com as universidades presentes aqui em Goiás, UFG, UEG e IFG. Estaremos em breve convocando os aprovados no concurso realizado pela Prefeita Selma, trabalhar com a mesma seriedade como ela comandou a prefeitura e principalmente vamos manter o pagamento em dias''.

Em seu discurso o Deputado Federal Rubens Otoni disse: “A minha presença aqui nesta noite é para reafirmar o meu compromisso de estar ao lado de vocês diante deste desafio grandioso. Quero aqui reafirmar diante de toda comunidade da Cidade de Goiás, que, quero estar ao lado de cada um dos vereadores, independente de partido. Podemos nos unir para poder servir a comunidade, e fazer o melhor por todas as pessoas, principalmente para as mais necessitadas,” Acrescentou.

Em seguida o Prefeito Aderson Gouvea anunciou todo o seu secretariado, e o presidente em exercício da sessão Fabrício Godinho finalizou a cerimônia.

Por Gessy Chaves Jornalista MT/GO-3243







