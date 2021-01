/ / SAMU da Cidade de Goiás passará por reforma e qualificação para viabilizar verbas

Na tarde de ontem, 04/01, o Prefeito Aderson Gouvea, acompanhado da 1ª Dama e Sec. Mun. de Assistência Social, Sr.ª Célia Mendanha e do Sec. Mun. de Saúde Sr. Marcos Elias, visitaram a sede do SAMU do nosso município, foram recepcionados pela Dr.ª Marcela Souza Coordenadora Clínica, pela Enf.ª Mirian Barroso Coordenadora de Enfermagem e pela Enf.ª Ana Paula Beltrão Diretora de Emergência e Urgência.



A visita tinha por objetivo verificar "in loco", as condições atuais do prédio, que irá passar por uma reforma de readequação, visando a melhoria no atendimento.





Será investido também na adequadação e qualificação dos profissionais, junto ao Ministério da Saúde, afim de viabilizar a vinda de recursos para o financiamento do SAMU, além de beneficiar os vilaboenses.



O SAMU do município de Goiás tem privilégio de ter a Central localizada aqui, onde conta com duas ambulâncias: uma conhecida por (USA) Unidade de Suporte Avançado vulgo UTI móvel e uma Unidade de Suporte Básico (USB). Dessa forma, a unidade atende a região central Rio Vermelho que é composta por 17 municípios, são eles: Americano do Brasil; Araguapaz; Aruanã; Britânia; Faina; Guaraíta; Heitoraí; Itaberaí; Itaguarí; Itapirapuã; Itapuranga; Jussara; Matrinchã; Mossâmedes; Mozarlândia; Nova Crixás e Santa Fé de Goiás.





Fonte SAMU

Por Isadora Chaves

ASCOM - CNN





Publicidades