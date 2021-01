/ / Rapaz de 26 anos é assassinado a tiros dentro de um bar na Cidade de Goiás

No segundo disparo a vítima caiu ao chão, quando o elemento efetuou pelo menos mais três disparos. Possivelmente, a arma utilizada seria um revólver e, até o momento, não há suspeitas do autor do crime.





De acordo com testemunhas, pelo menos 5 tiros foram disparados contra o rapaz, a polícia militar foi acionada e ao chegar no local o atirador ja havia fugido.





O IML foi acionado para retirar o corpo do rapaz do local.





O Delegado Dr. Gustavo informou ainda que quem tiver qualquer informação sobre o autor dos disparos pode fazer denúncia anônima através do 197 da Polícia Civil, 190 pm, ou direto na delegacia através do 3371-7307.





Por Gessy Chaves

Jornalista







MT/GO

Um rapaz foi assassinado na manhã de hoje (13 de janeiro) em um bar no Bairro João Francisco na Cidade de Goiás.Segundo informações do Delegado titular da DP, a vítima Daniel Borges Lima. 26 anos, se encontrava em um bar no setor João Francisco quando, por volta de 09h30min, um elemento de capacete chegou caminhando ao local e efetuou vários disparos contra a vítima.