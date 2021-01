/ / Prefeito Aderson Gouvea recebe pessoalmente alunos para prova do ENEM

O Prefeito Aderson Gouvea juntamnete com a vice-Prefeita Zilda Lôbo e o Secretário Municipal de Saúde Marcos Elias estiveram durante toda a manhã de domingo nas barreiras sanitárias instaladas nas entradas da Cidade de Goiás com a finalidade de receber muitos dos quase 3 mil alunos que vieram fazer o a prova do ENEM na Cidade de Goiás.





Segundo o prefeito ''O objetivo desta barreira foi de monitorar e orientar as pessoas que estão vindo ao nosso município para participar das provas do ENEM. Foram entregues Kits com máscara, álcool gel e um informativo com dicas de prevenção à covid-19''.



Estavam presentes ainda, o Secretário Mun. de Turismo Rodrigo Santana, Secretário Mun. de Obras e Serviços Públicos Lúcio Flávio, Servidores Municipais da Sec. de Saúde, com o apoio da PM e Corpo de Bombeiros.





Por Gessy Chaves

Jornalista

MT/GO 3243

Publicidades