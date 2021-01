/ / Novo Presidente Sidnei do Master recebe as chaves da Câmara Municipal de Aderson Gouvea

O Ex-Presidente da Câmara e agora Prefeito Aderson Liberato Gouvea efetuou no último domingo a entrega simbólica das chaves da Câmara Municipal ao atual Presidente Sidnei do Master.



O fato aconteceu às 09:00h da manhã do dia 03 de janeiro, momento em que o novo Prefeito aproveitou para desejar muito sucesso ao atual líder do legislativo Vilaboense.



Sídnei do Master foi eleito presidente da casa no último dia 01 de janeiro momentos depois da posse que ocorreu na Catedral de Sant'Ana no centro da cidade.



A mesa diretora contou com a seguinte formação:



Presidente: Sidnei do Master

Vice-Presidente: Geracinda Farias (Preta)

1º Secretária: Elenízia da Mata

2º Secretária: Marli Lúcia

À nossa reportagem, Sidnei afirmou que durante todo o tempo em que Aderson Gouvea esteve a frente da presidência desta casa de leis, muito aprendeu com ele durante os seus dois mandatos, e isso trouxe um grande crescimento e aprendizado. "Com certeza pedimos a Deus que nos direcione durante os próximos dois anos em que estaremos como presidente, e nosso maior interesse é o de colaborar com a adiministração municipal, principalmente defendo os direitos do nosso povo." Acrescentou Sidnei

Por Gessy Chaves