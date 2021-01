/ / Mototaxistas são recebidos pelo Prefeito Aderson Gouvea após suspenção de serviços pelo novo decreto

Uma manifestação na manhã de ontem (13/01) resultou em uma reunião extraordinária entre a classe de mototaxistas e a administração municipal.





Dezenas de mototaxistas percorreram várias ruas da cidade com carro de som a frente, explanando suas preocupações concernente ao fato de que o novo decreto publicado pela prefeitura havia suspendido o serviço de transporte de passageiro neste tipo de veículo.





A manifestação terminou em frente a prefeitura, momento em que o Prefeito Aderson Gouvea recebeu os representantes da classe para uma reunião. O diálogo foi coordenado pelo Aderson Gouvea, Prefeito Municipal e o Marcos Elias, Secretário Municipal de Saúde que discorreram sobre a situação atual em que o município está vivendo com os ascendentes casos de covid-19.









Todos os representantes da categoria fizeram uso da palavra, o grande argumento apresentado foi o econômico, como a maioria das famílias iriam pagar as suas contas. O Veredor Aguinel Lourença fez também algumas ponderações e propostas acerca do compromisso da categoria de cumprir um protocolo de segurança para segurança deles e das pessoas transportadas. Ao final, a Secretaria de Saúde se encarregou de produzir um documentos a partir das notas técnicas existentes e apresentar sexta-feira próxima ao Comitê Estratégico de Enfrentamento ao Covid 19 existente na Cidade de Goiás, no sentido de reestabelecer a volta do transporte de passageiro com os devidos cuidados preventivos.





Os mototaxistas presentes se agradaram da proposta e se comprometeram a adotar as recomendações da Secretaria Municipal de Saúde. Estavam ainda presentes a Zilda Lobo, Vice-prefeita, o Tizil Secretário de Trânsito, o Dr. Neto, Assessor Jurídico da Prefeitura, o Dorival Aquino, Secretário de Administração e Finanças, o vereador Sidnei do Master, Presidente da Câmara Municipal de Goiás.





Por Gessy Chaves

Jornalista

MT/GO 3243

