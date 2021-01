/ / Marcos Elias subistitui João Batista Neto na Saúde - Prefeito Aderson Gouvea anuncia o novo secretariado

Na cerimônia de posse do Prefeito e Vereadores que aconteceu na noite desta sexta-feira 01 de janeiro, o prefeito Aderson Gouvea anunciou todo o secretariado do primeiro escalão, os quais estarão juntamente com ele, governando o município de Goiás para os próximos 4 anos.

Parte dos nomes do novo secretariado já eram conhecidos, porém somente ontem a noite ao final do seu discurso de posse, o Prefeito Aderson Gouvea divulgou todos os demais nomes. E são eles:

Secretaria Mun. de Agricultura - Delcídio Moreira (Japão);

Secretaria Mun. de Educação - Ângela Fonseca;

Secretaria Mun. de Esporte - Lélis Costa;

Secretaria Mun. de Turismo - Rodrigo Santana;

Secretaria Mun. de Assistência Social - Célia Mendanha;

Secretaria Mun. de Trânsito - Zilwimar Dantas (Tizil);

Secretaria Mun. de Transportes e obras públicas - Lúcio Flávio;

Secretaria Mun. de Saúde - Marcos Elias.

Secretaria Mun. de Administração e Finanças - Dr. Dorival Salomé de Aquino;

Secretaria Mun. de Cultura - Raissa Coutinho;

Secretaria Mun. de Meio Ambiente - Lucas Clementino dos Santos;

Secretaria Mun. da Mulher, da Juventude e da Igualdade Racial - Iolanda Aquino;

Secretaria Mun. de Controle Interno - Marina Bastos;

Chefe de Gabinete - Luanda Maria Gouvea.

Na foto acima, o novo Secretário de Saúde, Marcos Elias Neiva, 40 anos, casado com a Ten. PM Patrícia Neiva e tem um casal de filhos, Felipe e Isabela. Marcos é Bacharel em Administração, Especialista em Gestão da Saúde.- Fiocruz e Pós graduando em Gestão da Saúde Pública - Estácio de Sá.

Em entrevista exclusiva para a nossa reportagem, ele explanou sobre o desafio de substituir o ex-secretário João Batista e sobre os novos passos para melhorar a saúde do município.





Para o novo secretário, ''Esta pasta que é muito importante para o nosso município tem vários desafios pela frente, terá como ponto principal o investimento na prevenção. Que a melhor maneira de investir em saúde pública. Então temos que fortalecer a atenção primária, fortalecer as unidades básicas de saúde, as equipes de PSF, os médicos da saúde da família, assim nós vamos prevenir as doenças. Investir na capacitação dos profissionais, em equipamentos, dando total condições para que os nossos profissionais possam realizar os melhores serviços em saúde no nosso município. Tratar a doença é muito mais caro do que prevení-la.





Já conversamos com o nosso Prefeito Aderson, e vamos trazer especialistas em diversas áreas para atender a nossa gente.





Vamos continuar com atenção especial no combate direto ao coronavírus, temos que intensificar as nossas atenções a esse mal que tem matado muita gente no mundo todo.''





Quanto a missão de substituir o ex-secretário João Batista Neto, Marcos Elias destacou, ''a nossa vontade de servir a Cidade de Goiás é muito grande, seu João deixa um grande legado, um homem simples, cuidadoso, um homem honesto, transparência total em tudo o que fazia, e de um coração muito grande, com uma enorme vontade de fazer o bem para o povo, e eu aprendi muito com ele, e com certeza de onde ele estiver, vai estar torcendo para o melhor da saúde em nosso município. Então vamos colocar em prática tudo que aprendemos, e estaremos ali na Secretaria de Saúde à disposição da população Vilaboense.'' Acrescentou Marcos





Por Gessy Chaves

Jornalista

MT/GO-3243