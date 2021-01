/ / Governo de Goiás vai executar obras em cerca de 1.600 quilômetros de rodovias

Meta para os próximos dois anos prevê investimentos em torno de R$ 1,8 bilhão. “Vamos fazer de Goiás referência em rodovias e pontes”, garante governador Ronaldo Caiado. Presidente da Goinfra, Pedro Sales, anuncia, também, lançamento de aplicativo em que usuário poderá interagir sobre situação de rodovias_



O Governo de Goiás e a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) mantêm como uma das prioridades para o próximo biênio a pavimentação e recuperação da malha viária no Estado. No total, serão 1.579 quilômetros de obras de pavimentação, restauração e duplicação, que vão atender 40 importantes trechos da malha rodoviária goiana.



“Vamos fazer de Goiás referência em rodovias e pontes”, garante o governador Ronaldo Caiado. “Temos que superar esse lado de que obra é feita para fabricar dinheiro para campanha eleitoral ou enriquecer pessoas que estão no seu comando”, complementa. Para alcançar a meta, o Governo de Goiás prevê investimentos de cerca de R$ 1,8 bilhão para os próximos dois anos.



O presidente da Goinfra, Pedro Sales, reforça que, além de atender os trechos prioritários, a Agência irá manter as equipes de manutenção em todos os cantos de Goiás para garantir a trafegabilidade nas rodovias. “Seguiremos com nosso cronograma, que mantém frentes de serviços e homens espalhados pelo Estado, garantindo, assim, a boa condição nos trechos”, sentencia.



Entre as duplicações, serão contemplados: 41 quilômetros da GO-020/139/147, entre Bela Vista de Goiás e Cristianópolis; 25 quilômetros da GO-020/139, entre Cristianópolis e o entroncamento da GO-217; 40 quilômetros da GO-139, entre os entroncamentos da GO-217/213; 14 quilômetros da GO-070, na região da cidade de Goiás; 63 quilômetros na GO-080, entre Nerópolis e o entroncamento da BR-153; e 3,8 quilômetros na GO-330, na entrada de Catalão.





