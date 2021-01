/ / Governador Ronaldo Caiado recebe em São Paulo, do governo federal, primeiro lote de vacinas contra Covid-19 destinado a Goiás

Ao lado do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e do secretário de Estado da Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, o governador Ronaldo Caiado recebeu, nesta segunda-feira (18/01), as primeiras doses da vacina contra Covid-19. Durante solenidade realizada em São Paulo, ele garantiu que a imunização no Estado começa ainda hoje, a partir das 17 horas. “Prioridade para os idosos e toda equipe que está à frente na luta contra a doença”, afirmou.

O Governador mostra o exato momento do embarque das vacinas rumo a Estado de Goiás. Caiado ainda informou que a vacinação começa por Anápolis, em retribuição ao gesto da população e da prefeitura, que recepcionaram os brasileiros que estavam em Wuhan, ano passado, no início da pandemia. “Ninguém os aceitava” , pontuou. “Anápolis tem que ser também homenageada para mostrar uma retribuição ao que o povo fez”,

disse, ao acrescentar Goiânia na lista dos municípios que começam a campanha de imunização.



Neste domingo (17/01), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso emergencial das vacinas das Universidade de Oxford e AstraZeneca e a da Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac e o Instituto Butantan. Segundo o governo federal, serão 6 milhões de doses iniciais, quantidade que beneficiará 3 milhões de brasileiros.



O Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19 prevê, para os goianos, 7% do total de doses adquiridas nacionalmente pelo Ministério da Saúde (MS), mantendo a proporcionalidade em relação às outras unidades federativas. Nesta primeira etapa, o Estado vai receber 87.172 doses do imunizante. De acordo com o governo federal, elas devem ser divididas da seguinte forma: pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas (8.828); pessoas com deficiência institucionalizadas (475); população indígena vivendo em terras indígenas (320); e trabalhadores de saúde (77.549).



Ainda hoje, mais de 1 milhão de kits de seringas e agulhas serão entregues aos 246 municípios goianos. O material adquirido pelo Estado começou a ser encaminhado na sexta-feira (15/01). Segundo o titular da SES, Ismael Alexandrino, outras distribuições serão realizadas no decorrer da campanha de vacinação.



O Governo de Goiás realizou a compra de mais 2,5 milhões de seringas e agulhas, que, somadas ao estoque de mais 1,3 milhão de kits, é suficiente para vacinar cerca da metade da população goiana.





