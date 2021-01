/ / / Decreto da Prefeitura de Goiás em 11/01 multará por falta de máscaras e suspende mototaxistas

Na noite desta segunda-feira (11/01), após uma reunião com o Comitê Municipal de Combate ao Covid-19, o prefeito da Cidade de Goiás, Aderson Gouvea, publicou um decreto que dispõe sobre as novas medidas de enfrentamento a atual pandemia causada pelo SARS-CoV-2.



Desde sábado (09/01) a Cidade de Goiás está em alerta vermelho e, hoje no final do dia todos os 5 leitos de UTI destinados ao combate do COVID-19 do Hospital São Pedro de Alcântara foram ocupados, sendo que o número de casos subiu de 431 para 438 nas últimas 24h.



Sendo assim, o novo decreto aponta que comercios de atividade essenciais poderão continuar em atividade das 06:00h ás 22:00h obedecendo todas as medidas preventivas, entretanto, estarão suspensos até o dia 27 de janeiro eventos, visitação de pacientes internados com Covid-19, atividades de clubes e balneários, aulas presenciais, salão de festas e jogos, teatro, cinema e congêneres.



Academias, lanchonetes, bares e restaurantes e atividades religiosas poderão continuar funcionando, entretanto com 50% da atividade reduzida. Ademais, Serviços de hospedagem também podem funcionar com 50% da capacidade de acomodação e devem enviar a ficha de registro dos hospedes a Secretaria Municipal de Turismo.



A grande novidade deste decreto é a suspensão das atividades de transporte de passageiro em mototaxista, onde poderão funcionar apenas serviços de entrega de produtos de atividade comercial.



O decreto estabelece ainda multa para cidadãos que forem pegos sem uso de máscara em vias públicas de R$ 110,00; ausência do uso de máscara no interior de carros de R$ 3.300,00; Consumo de bebida alcóolica em via pública depois das 22:30h de R$ 110,00; Uso de som alto a partir das 22:30h no valor de R$ 2.200,00 e, por fim, multa para proprietários de imóveis localizados no Município de Goiás (incluindo distritos e povoados) que alugarem ou cederem os locais a título de temporada de R$ 3.300,00.



Essa é uma tentativa do prefeito Aderson Gouvea junto ao comitê de enfrentamento da covid-19, e a população, com a finalidade de conter o aumento do número de casos de COVID-19 na cidade.





