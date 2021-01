/ / Cidade de Goiás perde a doceira oficineira Joaquina Matins

A cidade de Goiás perdeu na última sexta-feira (1º de janeiro) uma de suas mais consideráveis doceiras, ela tinha 65 anos, 2 filhos e 2 netos. Joaquina Martins era conhecida pela empadinhas de leite ninho, as quais carinhosamente deu o nome de Pedacinho do Céu. O que posteriormente deu nome ao seu pequeno comércio.Famosa pelos diversos doces que fazia, era referência na gastronomia vilaboense, encantava qualquer paladar e seus clientes, depois de experimentar, era impossível não levar pra casa. Muitos turistas andavam pela cidade a procura das tais empadinhas de doce e era fácil de encontrar, pois seu ateliê ficava ali na saída para Goiânia, no Setor Goiás II.Joaquina Martins era a caçula de 14 irmãos e veio a óbito devido a um infarto, de repente quando foi levada para o hospital já chegou sem vida. Joaquina Martins foi velada na Igreja Católica do Setor Goiás II e foi sepultada as 11:00h de domingoTranscrevendo uma homenagem de Aloísio Godinho, um dos grande chef's de cozinha da cidade e um grande admirador de Joaquina: