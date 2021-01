/ / Certificado de registro de veículo (CRV) passa a ser digital no Estado de Goiás; veja o que muda.

TextoFolhaz.com

Por Gessy Chaves

Jornalista

MT/GO-3243

O Certificado de Registro de Veículo (CRV), que é o documento de compra e venda ou DUT-recibo, passa a ser digital e integrado ao documento de licenciamento anual.A mudança foi definida na Resolução 809/2020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta 6ª feira (8).Assim, todos os dados sobre a propriedade e licenciamento ficarão reunidos no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos eletrônico (CRLV-e).O CRV, agora apenas em meio digital (CRV-e), atesta a propriedade do veículo da mesma forma que antigo CRV.O que muda é que a parte do documento usada para transferência de propriedade, que antes era no verso do CRV, agora chama-se ATPV-e e é um outro documento digital à parte.Com isso, o CRV também deixa de ser impresso em papel-moeda e a segunda via, que antes tinha um custo de R$ 157,55, passa a ser gratuita.A modificação no procedimento para emissão do novo documento de transferência de propriedade (ATPV-e), será a declaração que o comprador e vendedor terão que fazer no Detran-GO, informando sobre a Intenção de Venda do veículo.Nesse momento, o órgão de trânsito emitirá o ATPV digital. Esse passo deve ser feito antes mesmo da efetivação da negociação.