/ / Câmara Municipal em noite de turbulência elege novo presidente - Sidnei do Master para 2021 a 2022

Após a posse do Prefeito Aderson e dos nove Vereadores na Catedral de Sant'Ana no centro da Cidade de Goiás, todos os Vereadores dirigiram-se para a Câmara Municipal com a finalidade de assumirem seus postos, e também de definirem quem seria o presidente da casa para o próximo biênio de 2021-2022.

A oposição liderada por Fabrício Godinho formaria uma chapa que possivelmente o apresentaria como Presidente, e teria mais 4 vereadores em sua base, só que 3 deles já haviam firmado compromisso com o candidato da base do Prefeito - Sidnei, e até que então deu início a sessão já passava da (1) uma hora da madrugada. E com apenas uma chapa concorrendo, deu início a votação com 7 votos a favor e 2 contra, elegendo Sidnei do Master como Presidente da Câmara de Vereadores para 2021 a 2022.

O presidente interino na noite de 01 de janeiro de 2021, Ver. Fabrício Godinho*, somente deu início a sessão que aconteceria a votação e eleição do presidente depois de muita discussão que frustrou a possibilidade da oposição também lançar uma chapa para concorrer com Sidnei do Master.

''É com imensa alegria, e uma enorme responsabilidade, que passo a carregar a partir de hoje, o cargo de presidente da Câmara Municipal, agradeço imensamente, cada voto de confiança que me conduziu a essa cadeira, sei que não foi uma decisão fácil, mas encontraram na minha pessoa a esperança de uma câmara melhor, pego um papel difícil, sou sucessor, de ninguém menos, que o atual prefeito Aderson, e do vereador de 7 mandatos, que conduziu essa casa por 4 vezes, o Jacaré, os dois ex-presidentes do mandato passado, a qual tenho imenso orgulho de ter compartilhando esse mandato com eles, e na oportunidade ter disso o vice-presidente na chapa do Jacaré, hoje minha missão é ainda maior, conduzir essa casa, as sessões e me preocupar com cada detalhe, com cada servidor, minha proposta é câmara harmônica. Respeitosa, pois é isso que a nossa população merece, conduzir os projetos com responsabilidade, sabedoria para o melhor para a população vilaboense.





A 4 anos atrás, eu chegava aqui inexperiente, hoje sou o único vereador reeleito, muito aprendi nesta caminhada, mas ainda temos muito o que aprender juntos, vai ser um enorme prazer compartilhar com todas as excelências vereadores e vereadoras desta casa Leis, o Legislativo, não se faz sozinho, não existe decisão individual, tudo se passa, pelo crivo do colegiado, neste plenário vamos presenciar nestes próximos 4 anos, muitas discussões, normal do processo democrático, mas devemos sempre manter o respeito e focar nos projetos, a serem discutidos, e com muita honra que representei essa casa de leis, o legislativo municipal pelos próximos 2 anos, consciente do meu dever, agradeço imensamente meus caros colegas vereadores e vereadoras que compõe a mesa, e a cada um que votou nesta chapa para liderar essa casa neste biênio.





Saiba que terão aqui um amigo, que sempre ajudarei no que estiver a minha disposição, assim como os senhores e senhoras vereadores e vereadoras, sei que todos nos temos muito o que aprender e muito o que ensinar, agradeço aqui minha equipe que vai me acompanhar na presidência neste biênio, para que juntos possamos fazer um mandato tranquilo que entre para história dessa casa como uma marca positiva, de esperança de dias sempre melhores.