/ / 7 casos em um dia e Cidade de Goiás acende o alerta vermelho com todos os leitos de UTI ocupados

Ao lado você pode conferir na íntegra o Boletim Epidemiológico da Cidade de Goiás, e a partir de agora caso exista a necessidade de leito dessa natureza deverá ser solicitado as vagas em Goiânia. E uma reunião foi convocada pelo PrefeitoAderson Gouvea para o final da tarde de hoje com a finalidade definir diretrizes para um possível decreto que será divulgado nesta terça-feira dia 12 de janeiro.





A definição sobre as medidas que serão tomadas pelo prefeito veio às 21:00h com o novo decreto que foi publicado trazendo novas normas de segurança.



Por Gessy Chaves Jornalista MT/GO-3243

O alerta vermelho se acende na Cidade de Goiás depois que a Secretaria Municipal de Saúde publicou o Boletim Epidemiológico do Coronavírus. No dia de ontem o mesmo trouxe a informação com 431 casos com 4 leitos de UTI ocupados, e no dia de hoje 11 de janeiro trás 438 casos com os mesmos 4 leitos ocupados, porém, após a publicação do boletim oficial, mais um caso foi transferido para UTI, e agora todos os leitos estão ocupados.O Prefeito Aderson afirmou no dia de hoje à uma rádio local que a necessidade dos cuidados contra o vírus não podem serem despresadas, o higienizar das mãos com álcool em gel, outrora lavar bem as mãos com água e sabão não podem ser abandonados, e a grande prioridades é o uso de máscaras, e a necessidade de um decreto com medidas