/ / Veja a mensagem de ano novo do Governador Ronaldo Caiado e Gracinha Caiado

''O Ano Novo se aproxima, damos adeus ao ano de 2020, carregado de lutas, vitórias, percas, tristezas e felicidades. Este ano foi surpreendido pela pandemia do COVID-19 que deixou várias vítimas e, entre elas, no estado de Goiás, o coronavírus fez até hoje (29/12), 6.753 mortes dos 305.114 casos confirmados.

Para findar o ano, o governador do Estado, Ronaldo Caiado (DEM), juntamente com sua esposa Gracinha Caiado, deixou uma mensagem a todos os goianos:



"Chegamos ao fim de 2020, e que as dificuldades e as percas dos entes queridos nos torne mais humildes e conscientes da nossa fragilidade, e possamos valorizar o que é mais importante na vida: solidariedade e amor ao próximo. Que 2021 nos traga saúde em primeiro lugar e, com ela, novos planos e desafios, e que venham muitas vitórias consolidando os nossos sonhos.



Vamos juntos trabalhar para construir um futuro melhor para todos os goianos.



Desejamos a você e sua família um 2021 de muito amor, paz e saúde. Feliz 2021!"





A equipe do Jornal Classifique News se solidariza com todos aqueles que perderam seus entes queridos no ano de 2020 e deseja que neste próximo ano, em 2021, tenhamos forças para enfrentar todas as lutas e gratidão em todas as vitórias!





Por Isadora Chaves

ASCOM

