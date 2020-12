/ / Reunião no Museu do Judiciário Goiano discute pauta do Turismo e Cultura para a Cidade de Goiás

Na manhã desta terça-feira que inicia o mês de dezembro de 2020, aconteceu o CAFÉ COM PROSA no Museu do Judiciário Goiano, que fica no antigo prédio do FÓRUM, no centro da Cidade de Goiás. O evento foi presidido pelo Museólogo Me. Washington Fernando de Souza, diretor do Centro de Memória e Cultura do Poder Judiciário do Estado de Goiás - Museu do Judiciário Goiano - (CMC-MUJUDGO), e contou com a presença do Prefeito eleito Aderson Gouvea e a futura primeira dama Célia Mendanha, além dos Vereadores eleitos para o pleito de 2021/24: Aguinel Lourenço, Solinar, Alexandre (Tutim), Sidnei do Master, Fabrício Godinho e Edson da São Carlos.



Tendo início com o famoso cafezinho no CAFÉ DAS RELAÇÕES, seguiu com as pautas no Salão Nobre do Tribunal do Júri situado à antiga Rua da Relação.



Em seu diálogo, o Diretor do Museu Museólogo Me. Washington Fernando de Souza apresentou diversas pautas importantes para o município no âmbito da MUSEOLOGIA e do TURISMO. Na ocasião os vereadores eleitos se propuseram apoiar e trabalhar em prol da cultura.



Para o Prefeito eleito, Sr. Adersom Golvea, é muito importante a união dos poderes junto a todos órgãos públicos para o pleno desenvolvimento do município, este agradeceu o convite e elogiou o diretor pelo trabalho à frente do MUSEU e apontou a importância desta reunião, sendo a primeira a ser realizada por entidades de classe com a devida finalidade de apresentar para os novos eleitos a missão institucional e a importância da relação desta para o município, estado e demais fronteiras.



Ainda assim, o diretor do MUJUDGO apontou a importância de uma gestão participativa e da regulamentação de uma POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO E DE CULTURA, pelo fato da Cidade de Goiás ser PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE.





Por Gessy Chaves

Jornalista









MT/GO 3243

