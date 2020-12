/ / / Prefeitura Municipal de Goiás proibe circulação de veículos em parte do centro histórico

O novo decreto publicado pela Prefeitura Municipal de Goiás na última sexta-feira (27/11), determinou o fechamento das vias públicas que dão acesso a Praça do Coreto para veículos automotores no centro da cidade. O fechamento acontecerá de sexta a domingo e em todos os feriados, iniciando as 18:00h e finalizando as 06:00h.



Ainda de acordo com o novo decreto, fica proibido som mecânico e/ou automotivo, entretanto, som ambiente dos comércios locais será permitido e, referente aos comércios, não é estabelecido no decreto horário de fechamento especifico.



Para cumprimento das ordens, haverá apoio e suporte de uma viatura da Polícia Militar exclusivamente destinada a assegurar as medidas restritivas previstas e, ademais, as entradas para o centro da cidade – que dão acesso aos bancos – estão fechadas por correntes.



Tais medidas foram tomadas para enfrentamento e combate á pandemia da COVID-19, visto que a Cidade de Goiás possui hoje, conforme explicitado no Boletim Epidemiológico publicado pela Prefeitura Municipal nesta terça-feira (01/12), 364 casos de coronavirus confirmados, sendo destes 314 casos recuperados.









Por Isadora Chaves

ASCOM - CNN

Fontes: Prefeitura Municipal de Goiás

