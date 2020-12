/ / Políticos eleitos da Cidade de Goiás são diplomados Prefeito, Vice e Vereadores

Na tarde ontem (16/12), foi realizada no Tribunal do Júri a diplomação do novo prefeito da Cidade de Goiás, Aderson Gouvea (PT), e vice-prefeita, Zilda Lobo (PP). A cerimônia foi realizada de forma online devido a pandemia da COVID-19, entretanto, contou com a presença juiz da 12° Vara Eleitoral, Joviano Carneiro Neto, e do promotor da 12° Vara Eleitoral, Edmar da Costa Muniz.





A cerimônia contou ainda com a presença da Prefeita Selma Bastos (PT), a primeira prefeita mulher eleita na cidade de Goiás, diplomada por esta cerimônia 2x devido aos 2 mandatos consecutivos.



Além do prefeito e vice-prefeito, ocorreu também a diplomação dos vereadores eleitos da Cidade para a posse 2021-2024 e seus suplentes, sendo:

Aguinel Lourenço (PT) Alexandre Tutim (SOLIDARIEDADE) Edson Domingos - Edson São Carlos (AVANTE) Elenízia da Mata (PT) Fabricio Godinho (DEM) Geracinda Farias - Preta Enfermeira (PP) Marli Lúcia (CIDADANIA) Sidnei Antônio - Sidnei do Master (SOLIDARIEDADE) Solinar Santos (DEM)



Concominante, também foram diplomados o prefeito eleito para gestão de 2021-2024 do município do Faína, Paulo Roberto Vieira, seu vice-prefeito, Ailton de Fátima, e os vereadores.





Por Isadora Chaves

ASCOM - CNN





