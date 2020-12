/ / / Policiais reformam casa de idoso de 74 anos, em Itapuranga

Segundo o sargento, os policiais seguem arrecadando mobiliários para o senhor de 74 anos. “Ainda estamos organizando algumas coisas e recebendo algumas doações”, informou.



Os recursos financeiros foram, também, doados pelos policiais e por amigos que se solidarizaram com a causa, segundo o PM.

Policiais se reuniram para reformar a casa de um senhor de 74 anos, em Itapuranga. A restauração começou neste domingo (20) e continua nesta segunda-feira (21). A residência do idoso estava com os telhados danificados e o homem vivia em situação de insalubridade no local.A Polícia Militar (PM) informou que a iniciativa foi tomada por militares, pelo diretor do presídio de Uruana, por policiais civis e por mais dois agentes carcerários. Ao Mais Goiás, o sargento Thiago Porfírio destacou que o idoso mora sozinho e que as equipes ficaram felizes em ajudá-lo.disse satisfeito.Thiago relatou que o telhado estava bastante danificado, mas mesmo com as goteiras, o idoso continuava no lugar. Os voluntários, então, conseguiram arrecadar fogão, geladeira e uma televisão, além de trocar as telhas com defeito, arrumar a encanação, colocar um chuveiro no banheiro e pintar o local.