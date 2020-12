/ / / No Combate ao Tráfico de Drogas, policiais do 4º CRPM prende traficante em Itapirapuã

PM's que pertencem ao 4º CRPM destacado na 3ª CIA em Itapirapuã, Soldados Damásio e Deomar no cumprimento do seu dever de proteger o cidadão de bem, e atentos ao patrulhamento pela cidade visualizaram uma movimentação suspeita próximo a uma residência. Ao aproximar, o suspeito arremessou um objeto no matagal e terceiros que estavam no local saíram em disparada.

O fato ocorreu no último dia 17 de dezembro na cidade de Itapirapuã, quando os homens da lei prenderam um suposto traficante, um homem de 35 anos.

Diante da situação, após busca pessoal e uma varredura no local foram encontrados uma porção de substância análoga a Maconha omiziado no portão da sua casa e mais alguns papelotes de skank no matagal e uma quantia em dinheiro.

Diante da situação, o autor foi encaminhado a delegacia de polícia civil da cidade de Goiás onde foi autuado pela prática criminosa, e enquadrado no crime de trpafico de drogas. O cidadão foi colocado a disposição da justiça.

Por Gessy Chaves

Fonte 4º CRPM





Publicidades