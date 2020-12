/ / Na Cidade de Goiás motorista atropela um motociclista, causa acidentes pela cidade e abandona veículo

Um veículo VW Gol trafegava pela Cidade de Goiás na noite de sábado/12, com seu motorista aparentemente embreagado. Segundo o Corpo de Bombeiros o veículo saiu das imediações do Setor Papyrus e colidiu com um motociclista que seguia pela rodovia GO-070, deixando os condutores bastante machucados, ao que foram atendidos pelos Bombeiros e conduzidos ao Hospital São Pedro de Alcântara com lesões, contusões e escoriações nos membros inferiores.



O Veículo Gol placa NGF-9071 evadiu-se do local sem prestar socorro aos motociclistas V.S.S. 26 anos e JVA. 29 anos, sem falar na motocicleta CG FAN 125 Vermelha placa MFH-74XX, que ficou bastante destruída.



Esse mesmo veículo após fugir do local do acidente, na altura do antigo Posto Sota e da Borracharia Box1 quase bate em uma viatura do SAMU, ''tive que frear bruscamente para não colidir com o gol que vinha sentido contrário'', diz o condutor da viatura Francisco, que transportava outros pacientes para Goiânia.



Em seguida o VW gol adentrou para a Cidade de Goiás e ao tomar a rua 6 do Jardim Vila Boa, colidiu na trazeira de outro carro três vezes e também fugiu do local. O carro, um Renalth Sandero, no qual deixou grandes avariações, e quase atropelou uma das passageiras, (conta testemunhas). Quando foi questionado colocou o rosto para fora do veículo e expressou ''Eu to muito louco''.



A Polícia Militar passou grande período da noite a procura do veículo, e o mesmo só foi encontrado no final da noite abandonado próximo ao viaduto de Goiás, ao que foi recolhido ao pátio da Polícia Rodoviária Estadual, já que sendo abandonado na rodovia, passa para jurisdição da PMRv.

Por Gessy Chaves

Jornalista

















