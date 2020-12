/ / Motociclista é preso em Matrinchã por tráfico de drogas

No último sabado (12/12), um motociclista de 21 anos de idade foi preso em Matrinchã por tráfico de drogas.





De acordo com a Polícia Militar, policiais estavam fazendo o patrulhamento pelas ruas da cidade quando, na Cora Coralina, avistaram um homem em uma motocicleta CG/125 azul e identificaram uma atitude suspeita. Logo, os policiais o abordaram e no decorrer da busca encontraram 11 porções de droga, sendo 5 porções de cocaína, 4 de maconha e 2 porções de crack.



O suspeito foi encaminhado á Delegacia de Polícia Civil da Cidade de Jussara onde foi autuado por tráfico de drogas e recolhido no presídio de Jussara-GO.





De acordo com o artigo 33 da Lei 11.343/2006, a pena prevista é de 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de multa de 500 à 1500 dias-multa.





Por Isadora Chaves

ASCOM - CNN

Info. Polícia Militar

