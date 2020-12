/ / / ENEL distribuição Goiás leva caravana de serviços para cidade de Nova Crixás

Texto; ASCON ENEL

Por gessy Chaves

Jornalista-MTGO 3243







Fotografia; Alex Malheiros

Publicidades

A Enel Distribuição Goiás realiza, nesta quinta-feira (3), a terceira edição da Caravana #EnelPorGoias, em Nova Crixás. A ação tem como objetivo aproximar cada vez mais a companhia de seus clientes, oferecendo diversos serviços de forma facilitada com uma unidade de atendimento móvel, e levando até a cidade projetos como o Troca de Geladeiras e a Troca de Lâmpadas. No mês passado, a companhia levou a Caravana para São Miguel do Araguaia e Americano do Brasil e, ainda neste ano, a iniciativa percorrerá os municípios de Faina e Cidade de Goiás. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDS) é parceira no evento, cadastrando a população no CadÚnico - necessário para as famílias de baixa renda que querem se enquadrar no programa Tarifa Social de Energia Elétrica - e distribuindo máscaras.Os serviços oferecidos pela Caravana ficarão disponíveis das 8h às 16h, no Centro de Convenções do município. Reforçando o compromisso da companhia com os clientes, a distribuidora realizará um ato simbólico de abertura, às 11h, com a presença de representantes da empresa e de autoridades locais. Ainda durante a Caravana, serão entregues 60 geladeiras que foram sorteadas para os clientes do município. As geladeiras novas são mais eficientes e consomem até 70% menos que um aparelho antigo. Em watts, esse valor representa, para um equipamento antigo, o consumo médio de 90kWh/mês, enquanto um novo consome somente cerca de 24kWh/mês.As geladeiras do programa têm selo de consumo tipo “A”, que significa maior eficiência no consumo de energia elétrica.Quem participar da Caravana #EnelPorGoias também poderá trocar lâmpadas incandescentes ou fluorescentes (exceto modelos tubulares) por lâmpadas LED, que são até 80% mais econômicas e duram 10 vezes mais que os modelos mais antigos. Cada cliente poderá trocar até 12 lâmpadas por unidade consumidora. Basta levar um documento oficial com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para serem trocadas. Serão disponibilizadas 1.000 lâmpadas para as trocas em Nova Crixás. O evento contará, ainda, com a presença de uma unidade de atendimento móvel, oferecendo todos os serviços disponíveis em uma loja de atendimento física, como adesões, parcelamentos, religações, negociações de débitos e ligações novas, além de cadastrar clientes de baixa renda no programa Tarifa Social de Energia Elétrica. Também haverá exposição educativa sobre segurança com energia elétrica e dicas de consumo consciente.InvestimentosA Enel Distribuição Goiás está investindo fortemente em todas as regiões do Estado para transformar a qualidade da energia fornecida para os clientes goianos. De 2017 até outubro de 2020, a companhia investiu cerca de R$ 6,4 milhões em manutenções corretivas e preventivas, novas conexões, instalações de telecontrole e melhorias na rede elétrica de Nova Crixás. Essas manutenções incluem substituições de postes, cabos, cruzetas e isoladores antigos e/ou deteriorados, troca de transformadores, desmembramentos de circuitos para evitar sobrecargas, substituição de para-raios, além de podas de árvores que estavam em contato com a rede elétrica.Além de intensificar as manutenções, a companhia instalou 13 equipamentos telecontrolados no município, entre religadores automáticos de rede e chaves telecomandadas. Esses aparelhos são controlados remotamente, direto do Centro de Operações, localizado na sede da empresa, em Goiânia., explica a diretora de Operações Comerciais da Enel Distribuição Goiás, Alesandra Kozlowski.Ainda neste ano, a distribuidora concluirá a construção de uma nova rede trifásica com 6,7 quilômetros de extensão no município., acrescenta a diretora.Alessandra destaca, ainda, a construção de 42,6 quilômetros de novas redes no município, prevista para 2021. Além disso, será feito o recondutoramento de 6 quilômetros de redes antigas e o complemento trifásico em outros 6.finaliza a diretora.