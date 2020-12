/ / / Deccor - Polícia investiga possível esquema de 'rachadinha' na Câmara Municipal de Nerópolis

Publicidades

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção (Deccor), deflagrou, na manhã desta terça-feira (15), a Operação Fração Imposta. Os policiais civis cumpriram três mandados de busca e apreensão em residências dos investigados e também em um gabinete da Câmara Municipal de Nerópolis. São investigadas na Operação Fração Imposta quatro pessoas, entre as quais, uma vereadora da cidade.O inquérito policial corre em segredo de justiça e tem como objetivo a apuração do crime de peculato, previsto no artigo 312 do Código Penal, com pena de reclusão de 02 a 12 anos e multa.O esquema criminoso objeto de investigação consistiria na conduta popularmente conhecida como “rachadinha”, prática caracterizada pela transferência de salários de assessores para o parlamentar ou secretário a partir de um acordo pré-estabelecido ou como exigência para a função.O montante desviado ainda está em apuração, sendo que as medidas cautelares cumpridas hoje destinaram-se à apreensão de documentos para análise e detalhamento dos valores, conjugadas com outras medidas investigativas. A Polícia Civil encontrou indícios, constantes dos autos do inquérito, de que a prática criminosa teria ocorrido de forma reiterada mensalmente desde janeiro de 2017 até janeiro de 2019.Por Gessy ChavesJornalistaFonte PC.GO.GOv.BR