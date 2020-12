/ / Cidade de Goiás ganha nova estátua de Cora Coralina de bronze com detalhes realistas

A estátua de barro de Cora Coralina que estava localizada na ponte do Museu de Cora na Cidade de Goiás, será substituída por uma estátua de bronze em tamanho real, com um metro e meio e 120kg.De acordo com a prefeita Selma Bastos, o sumiço da estátua de barro no ultimo dia sábado (12/12) gerou susto e duvida na população, logo, a surpresa que deveria ser a nova estátua de bronze teve que ser revelada. Ainda de acordo com ela, a substituição foi necessária pois a atual estátua é feita de barro e, como está exposta em um lugar público e aberto, não suporta as ações tempo.O monumento será colocado no local ainda em dezembro, mês que se comemora o aniversário de 19 anos que a cidade recebeu o Título de Patrimônio Cultural da Humanidade da Unesco.A nova estrutura será feita pelo artista plástico Cleider José de Souza, sendo um projeto realizado em 3D com linhas de expressão, tamanho e entre outros detalhes que a tornam o mais realista possível. De acordo com a prefeita, a antiga estátua será restaurada e realocada para um local onde possa ser conservada.