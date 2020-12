/ / CEAM - Brasilete Ramos Caiado da Cidade de Goiás ganha prêmio internacional da Unesco

O Centro Especializado de Atendimento á Mulher - CEAM Brasilete Ramos Caiado, da Cidade de Goiás, ganhou o prêmio internacional CONSTRUIR IGUALGAD 2020 nesta última sexta-feira (04/12), fornecido pelo Centro Internacional para a Promoção de Direitos Humanos (CIPDH-UNESCO).

Este prêmio trata-se de uma iniciativa que visa distinguir anualmente as políticas públicas elaboradas e implementadas por governos locais da América Latina e do Caribe que se destacam por promover e gerar transformações sociais em prol da inclusão e da não discriminação, visando também aumentar a visibilidade dessas políticas para ajudar a posicioná-las como referência, promovendo a troca de experiências na região.





Conforme informa o site da CIPDH-UNESCO , Centro de Atenção Especializada à Mulher - CEAM Brasilete Ramos Caiado foi criado em 2013 busca coibir a violência que ocorre no ambiente familiar, bem como todas as demais violências a que meninas e meninos são submetidos, especialmente mulheres, visto que essas violências causam consequências psicológicas nas vítimas, como ansiedade, depressão e crenças limitantes. Assim, este centro como objetivo e necessidade contribuir para o combate à violência contra a mulher e implementar políticas de igualdade de gênero, atuando de forma eficaz na Cidade de Goiás (onde está inserida) e sendo referência para não somente a região do Vale do Araguaia, mas também mundialmente.





O CEAM - Brasilete Ramos Caiado está localizado na Rua do Carmo n 01, esquina com Rua da Abadia St, Tv. do Carmo - Centro, GOIÁS-GO, e atende pelo número (62) 3371-2784, agindo em parceria com a Patrulha Maria da Pena e outras instituições da Rede Municipal de Atendimento à Mulher do Município de Goiás.





Por Isadora Chaves

ASCOM- CNN

Fontes: CIPDH-UNESCO / Prefeitura Municipal de Goiás

Referente a seleção, foram recebidas 68 inscrições de 42 cidades diferentes, representando 8 países da região: 34 do México, 16 da Argentina, 8 do Brasil, 5 da Colômbia, 2 do Chile, 1 da Bolívia, 1 da Costa Rica e 1 de Honduras, sendo que o CEAM - Brasilete Ramos Caiado foi ganhador na categoria de Áreas Urbanas com mais de um milhão de habitantes, sendo que a seleção ocorreu quando a coordenação do centro estava sob a gestão de Elenízia da Mata, atual vereadora eleita da Cidade de Goiás.