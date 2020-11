/ / / Reaberto em outubro o Ateliê Portal da Arte, de Marly mendanha

Reaberto ao público desde o dia 12 de outubro o Ateliê Portal da Arte. Marly Mendanha é quem assina todo o acervo de ricas e belas artes da arquitetura colonial da cidade de Goiás com estilo e qualidade em variadas técnicas de arte.





De propriedade da Artísta Plástica, o ateliê reabriu suas portas com tudo o que tem de referência à Artista Plástica Marly Mendanha e Paulo Bavani (Im Memorian). Durante o tempo da Pandemia viu-se na obrigatoriedade de fechar suas portas ao público, contudo manteve seu dom, e desenvolveu várias outras peças que estão a disposição do público que aprecia suntuosas obras de arte.





Marly, durante vinte e três anos (1988-2011), atuou como professora na Escola de Artes Plásticas “Veiga Valle” na cidade de Goiás, onde a partir de 2011, assumiu a Direção da Escola.



Licenciada em Letras pela Faculdade de Filosofia "Cora Coralina", com cursos de Pós-Graduação em Língua Portuguesa e Formação Socioeconômica do Brasil, cursou também Artes Visuais e Cênicas, Extensão do Instituto de Artes da UFG, pelo Centro Universitário de Integração e Arte (CUIA), no ano de 1985. É cofundadora da União de Cineclubes Goianos, da Associação dos Artistas Plásticos da Cidade de Goiás e do Grupo Teatral "K entre Nós". De 2009 a 2012, colaborou como articulista para o Jornal O Vilaboense.



Seu nome integra o Dicionário das Artes Plásticas em Goiás- Amaury Menezes/1998, Anuário Brasileiro de Artes Plásticas Vol. VII - Editora Roma - São Paulo-SP/2008, Dicionário dos Gravadores Brasileiros - Rio de Janeiro-RJ, Revista Consulte/Arte/Decoração/Arquitetura-São Paulo-SP, Antologia Poética e Contos – SESI/ Arte Criatividade, Goiânia-GO - 2007/2008, Centenário do Cinema em Goiás - 2009/2010 - Beto Leão, 1ª Edição do Livro Roteiro das Artes Plásticas - São Paulo-SP/ 2013, Catálogo de Artistas Plásticos do Vernissage Vol. VIII – São Paulo-SP- 2008/2009, De Goyaz a Goiás – Biografias Vilaboenses Vol. 2 - Ademir Hamú - 2019, entre outros.





Para quem quiser conhecer, o Atéliê Portal da Arte fica na chegada da Cidade de Goiás, a direita do Posto de Combustível Roda Bem, na mesma entrada da Pouzada Serra Dourada.





Para ver mais sobre MarlY Mendanha Click aqui





Por Gessy Chaves

Jornalista

MT/GO3243

