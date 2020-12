/ / / Mesmo no hospital, Maguito Vilela (MDB) derrota Vanderlan Cardoso e é eleito prefeito de Goiânia

O segundo turno das eleições municipais aconteceu em Goiânia neste último domingo (29/11) e trouxe como resultado a eleição de Maguito Vilela (MDB) como novo prefeito da cidade para 2021-2024. Ele derrotou seu adversário, Vanderlan Cardoso (PSD), com um percentual de 52,60% votos válidos, correspondendo a 277.497 votos. Valderlan era o candidato do Governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM).

Maguito possui uma vasta experiência na gestão eleitoral, visto que ele já foi vereador por Jataí, deputado estadual e federal e vice-governador. Também foi governador de Goiás entre 1995 e 1998, quando disputou e ganhou a eleição para senador. Em 2007, foi nomeado por Guido Mantega, então ministro da Fazenda, como vice-presidente do Banco do Brasil. Antes de disputar a eleição deste ano, foi eleito prefeito de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, por duas vezes, em 2008 e 2012 e, agora, é o novo prefeito de Goiânia.

Em relação a saúde, Maguito cumpriu sua agenda de campanha no 1º turno por 21 dias até que, em 19 de setembro, foi diagnosticado com covid-19. Desde então, o emedebista foi internado e intubado 2 vezes, sendo que a segunda intubação aconteceu no domingo de eleição do primeiro turno (15). Atualmente, ele está com uma traqueostomia e ligado a uma máquina chamada ECMO, que funciona como um pulmão mecânico.





Fonte: MaisGOIÁS/ UOL Notícias/ G1

Por Isadora Chaves

ASCOM CNN