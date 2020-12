/ / / Câmara de Goiás tem apenas um Vereador reeleito, Sidnei do Master - Solidariedade

As eleições municipais da cidade de Goiás que aconteceram no dia 15 de Novembro de 2020 trouxeram uma surpresa a todos, uma quase geral renovação na Câmara dos Vereadores. Ela conta hoje com 9 vereadores, entretanto, as eleições renovaram 89% do pleito eleitoral para 2021, sendo que apenas um vereador foi reeleito: Sidnei do Master.Sidnei foi eleito pelo SOLIDARIEDADE, partido presidido por Lelis Costa que foi campeão de votos nas eleições de 2016 e repetiu este título novamente em 2020 com 2.509 votos, seguido do Partido dos Trabalhadores (PT) com 2.449 votos. O SOLIDARIEDADE contava com fortes nomes além de Sidnei do Master, como Alexandre Souza (Tutim) que foi o segundo vereador eleito do partido, Edmar Pereira (Patim) e Fernando Vieira (Bengala).O SOLIDARIEDADE fez parte da base de apoio ao Prefeito eleito Aderson Gouvea, do PT que é dirigido por José do Carmo e também contava nomes de peso para a disputa para vereadores, como Aguinel Lourenço, Elenízia da Mata e Professora Iolanda Aquino.Além de ser o único vereador reeleito, Sidnei do Master é o vereador mais votado dentro do seu partido e o 3º mais votado nestas eleições, com 540 votos. Em seu vídeo de agradecimento, ele afirma que: “o povo vilaboense quis renovar a Câmara Municipal, respeito esse posicionamento e, sendo o único reeleito, sei que devo continuar com o meu trabalho sempre buscando melhorias para a nossa sociedade. Eu entendi o recado das urnas e, por isso, me comprometo a trabalhar mais!”Sidnei do Master teve o apoio de fortes nomes que já ocuparam a presidência da Câmara Municipal anteriormente, entre eles estão Reginaldo Adorno (Jacaré) e a primeira mulher presidente da Câmara, Eliane de Bastos, além do ex-vereador Marco Antônio (Tuca).