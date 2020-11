/ / Artista Vilaboense Ronaldo Oliveira lança em novembro o seu álbum de trabalho ''CD'' - Meus Elementos.

Acontece no dia 20 de novembro o lançamento em LIVE do álbum "Meus Elementos" do artista Ronaldo Oliveira. Compositor, cantor e educador cultural, Ronaldo Alves Pereira Júnior nasceu em 21 de junho de 1989 na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde viveu até os 7 anos.





Veio morar na cidade de Goiás junto de sua mãe, que trabalhava de costureira de figurinos teatrais para peças realizadas por seu irmão Robson Max de Oliveira Souza, fundador do Espaço Cultural Vila Esperança. Ronaldo então passa a sua infância e adolescência em meio aos projetos culturais de resgate da identidade indígena e afro-brasileira.



Filho de um músico reconhecido no meio do samba mineiro dos anos 80 e 90, Ronaldo Oliveira logo começa a desenvolver sua musicalidade e aos 13 anos começa a ensinar percussão afro. Depois inicia seus estudos e vivências compartilhadas no Samba de Roda, Jongo e Maracatu.



Toda essa experiência vivida em 18 anos de carreira traz à tona o trabalho deste álbum. Ganhador do edital de fomento a cultura de 2018 do Fundo de Arte e Cultura de Goiás, o artista consegue agora tornar realidade o sonho de lançar um CD autoral, produzido junto a mais um artista da terra, Geraldo Cunha.



O CD Ronaldo Oliveira Meus Elementos é a síntese de toda trajetória do artista. Tendo músicas autorais em Samba de Roda, Jongo, ritmos afro e Samba. O lançamento será transmitido direto do cineteatro São Joaquim pelo canal do YouTube "Ronaldo Oliveira Cultura" às 20:00 horas no dia 20 de novembro. O artista convida toda a população vilaboense e brasileira a participar dessa festa!!!





Por Gessy Chaves

Jornalista

MT/GO 3243

