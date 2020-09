/ / Samu atende vítimas de acidente em rua com ponto cego no Setor Rio Vermelho na Cidade de Goiás

Um acidente ocorreu no início da tarde de hoje 01/09, por volta do meio dia na Cidade de Goiás. Uma equipe do SAMU foi acionada para atender a ocorrência, momento em que os bombeiros também receberam chamado para mesma situação.



Um veículo de entregas de um supermercado local Fiat-Fiorino, colidiu frontalmente com outro veículo Fiat Strada, na Rua Benedito Lemes Adorno no Setor Rio Vermelho exatamente em um local que existe uma subida e quem trafega antes dela, assim como quem vem sentido contrário, os veículos não conseguem ver um ao outro e assim acontece o acidente.



Certamente esse foi o motivo do ocorrido, já que não é o primeiro acontecimento desta natureza no local. Desta vez, na colisão os veículos ficaram bastante danificados (foto) e os motoristas foram socorridos pelos Bombeiro e pelo SAMU, sem vítimas fatais apesar da força da batida.



Na UBS do SAMU estavam a Técnica em enfermagem Ednaura e o Condutor socorrista Francisco. O motorista do veículo Fiat Fiorino foi identificado apenas como Marcos, que teve leves escoriações e reclamava de dores no peito, o condutor da Strada nao foi identifacado porém foi socorrido com leves escoriações no braço e uma possível fratura no pé esquerdo. Ambos foram encaminhados para Unidade de Saúde da cidade.



Por Gessy Chaves

Jornalista

MT/GO 3243



