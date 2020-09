/ / / PSB divulga edital de convocação para convenção municipal

A comissão executiva do órgão de direção municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB), neste ato representada por seu presidente Dorivon de Castro Silva, vem pelo presente instrumento CONVOCAR a todos os filiados para o CONVENÇÃO ELEITORAL MUNICIPAL – ELEIÇÕES 2020 que se realizará no Restaurante Flor do Cerrado, na GO-070, no Povoado de Areias, na cidade de Goiás/GO, no dia 16 (dezesseis) de setembro de 2020, das 16h às 18 horas.

Por Dorivon de Castro

Presidente PSB

Publicidades