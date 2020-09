/ / Poço das Bananeiras (Rio Bagagem) é destruído pela retirada ilegal de areia; população reage, identifica e denúncia agressor na Cidade de Goiás

O Poço das Bananeiras, com suas águas refrescantes é um local tradicionalmente frequentado pelos moradores da cidade de Goiás em dias de calor. Situado no Rio Bagagem, o Poço foi vitimado pela inescrupulosa ação criminosa que guiados pela ganância e ambição descartam qualquer senso ético - ambiental e de interesse coletivo. Como de costume nesta época do ano, vários moradores se dirigiram à localidade na legítima e saudável pretensão de se beneficiar das belezas naturais existentes.





Para espanto geral, o que se observou neste feriado prolongado da Independência, foi uma cena de destruição generalizada. A instalação clandestina e ilegal de draga para mineração, sem qualquer preocupação de preservação da riqueza da paisagem natural, praticamente provocou a eliminação do fluxo do leito do rio. A ação criminosa atingiu a mata ciliar e ampliou o processo de assoreamento prejudicando gravemente o equilíbrio ecológico do Rio Bagagem.