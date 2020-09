/ / / Partido PODEMOS divulga Edital convocando membros para Convenção Municipal na Cidade de Goiás

A comissão provisória executiva municipal do Partido PODEMOS, neste ato representada pelo Dr. Carlos Roberto de Castro Curado, vem pelo presente instrumento CONVOCAR a todos os filiados para a CONVENÇÃO ELEITORAL MUNICIPAL – ELEIÇÕES 2020 que se realizará no Sindicato Rural situado na Praça Tiradentes s/n, na cidade de Goiás/GO, no dia 16 (dezesseis) de setembro de 2020, com início às 09:00 e término às 20:00 horas.

Por Carlos Roberto de Castro CuradoComissão Provisória PODEMOS