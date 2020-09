/ / / Para Prefeitura de Jussara convenção do DEM e PSC homologa Tatiana Hanna e Wenderson Moreira com apoio de Adriano do Baldy

Em Jussara a convenção do DEM homologou a candidatura de Tatiana Hanna como pré-candidata a prefeita, Wanderson Moreira do PSC vai de vice, o momento também foi de divulgar o grupo de pré-candidatos a vereadores dos dois partidos, e que conta com o apoio dos Progressistas.

Prestigiando o evento em apoio a Tatiana Hanna, o Deputado Federal Adriano Baldy que em suas palavras disse ''Sei da vontade que eles têm, de trabalhar pelo município e por isso fiz questão de vir a cidade participar da Convenção partidária e declarar meu apoio a este grupo. E Juntos vamos lutar para que o desenvolvimento do município aconteça diariamente'' Pontuou Baldy

Publicidades

Publicações relacionadas

Por Gessy ChavesJornalistaMT/GO 3243