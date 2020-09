/ / Lei que destina R$ 120 mil ao Museu Casa de Cora Coralina é publicada no Diário Oficial do Estado

Legenda: Museu Casa de Cora Coralina reúne acervo sobre a poetisa e também da história da antiga capital de Goiás

Autorizada pelo governador Ronaldo Caiado, verba tem como objetivo ajudar instituição enfrentar dificuldades financeiras nesse período de pandemia da Covid-19.



A Lei 20.853/2020, que destina R$ 120 mil ao Museu Casa de Cora Coralina, foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (25/09). O repasse dos recursos, determinado pelo governador Ronaldo Caiado, foram aprovados pela Assembleia Legislativa neste mês.



A verba autorizada tem como objetivo ajudar a casa a enfrentar as dificuldades financeiras nesse período de pandemia da Covid-19. O Museu Casa de Cora Coralina é uma instituição privada e sem fins lucrativos, que depende exclusivamente dos recursos de bilheteria. Porém, devido às medidas de isolamento social em razão da pandemia do coronavírus, encontra-se de portas fechadas desde março.



Com o montante, a instituição poderá arcar com as despesas básicas de manutenção do acervo histórico, que requer cuidados constantes, pagar seus funcionários em dia e adquirir os equipamentos de segurança indicados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), quando for possível reabrir.



O secretário de Estado de Cultura, Adriano Baldy, comemorou a publicação da lei: “Isso evidencia todo o carinho e dedicação que o nosso governador Ronaldo Caiado tem pela nossa cultura e história. Com certeza esses recursos vão ajudar o museu a continuar vivo e pronto para receber novos visitantes quando for permitido”.





- História



O Museu Casa de Cora Coralina foi inaugurado em 1989, na cidade de Goiás, e reúne acervo histórico não só das obras literárias e da vida da poetisa, como também dos costumes da época, quando o município chegou a ser a capital do Estado.





