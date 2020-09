/ / Convenção do PT, Solidariedade, PP e PSDB homologam chapa com Aderson e Zilda à Prefeitura da Cidade de Goiás

Em convenção realizada dia 15/09, nesta terça-feira, o Pré-Candidato a Prefeito da Cidade de Goiás Aderson Liberato Gouvea (PT) teve seu nome confirmado, trazendo o nome de Zilda Lôbo (PP) como candidata a vice.



O evento aconteceu no salão da COOPAR, no Setor Sul próximo ao postão. Estiveram com ele apoiando a sua candidatura vários outros partidos, são eles: Progressistas, Solidariedade, Psol, PSDB e PCB. Além de toda a cúpula do PT na Cidade de Goiás; a Prefeita Selma Bastos e seu esposo Felix; o Deputado Federal Adriano do Baldy, e por video conferência os Deputados Federais Rubens Otoni e Lucas Virgílio, todos manifestaram seu apoio para a chapa Aderson e Zilda.



O PSDB decidiu no último dia a formalizar seu apoio a Aderson, já que Reginaldo Adorno (Jacaré) era pré-candidato a Prefeito. Em seu discurso afirmou que seu apoio à chapa se dá ao fato de haver esta parceria com a Prefeita Selma já a 4 anos, e ''Eu sou defensor dessa administração a muito tempo e tenho visto o grande trabalho feito pela Prefeita Selma e agora eu não podia deixar de formalizar o meu apoio ao Aderson, porque entendo que a Cidade de Goiás precisa continuar avançando.'' Ele ainda falou sobre o fim da sua carreira como Vereador, mas afirmou que não irá sair da vida política.





Inspirado em todo o trabalho já realizado pela administração atual da Prefeita Selma, Aderson deu o tom ao seu discurso reiterando que ''hoje a cidade de Goiás vive outros ares, muito superior ao que era nas administrações anteriores à de Selma, certo de que ainda precisamos fazer mais e é por isso que precisamos do apoio de todos os vilaboenses, para a cidade continuar avançando. ''





Adriano do Baldy também esteve presente e disse que ''não podia deixar de estar presente uma vez que tem acompanhado a atual administração e tem visto o quanto tem sido feito pela Cidade de Goiás, ao longo de toda sua jornada como Deputado tem auxiliado com diversas emendas destinadas para a cidade, e tem visto que as obras tem aparecido gradativamente. Com certeza a cidade precisa continuar avançando e é com Aderson que isso vai acontecer. Eu acredito nessa turma e sei que podem fazer o melhor pela nossa querida Goiás''.





A listagem de candidatos a Vereador pelo PT:





Aguinel Lourenço



Iolanda Aquino

Letícia Garcês

Elenízia da Mata

Alberico Moreira

Hélio de Deus

Rander Kardec

Judith Francisca

Dorvalino

Thiago da UFG

Cristina Ferraz

Jânio Roriz

Claudio Marcos

José Ferreira





A listagem de candidatos a Vereador pelo PP:





Bento Bueno José Braz Celino só gelo Izamara Luciano Silva Neonildo policial Murillo Lemes Preta da saúde Tizil da eletrônica Vilma Veiga

Por Gessy Chaves Jornalista

MT/GO 3243





