/ / / Convenção do PSC e PROS homologa candidatura de Cesinha e Gonzaga a Prefeitura da Cidade de Goiás

Aconteceu hoje dia 12/09 sábado, no período da tarde, a convenção do pardido PSC e PROS na Cidade de Goiás. Momento em que foi homologada as pré-candidaturas de Cesinha a Prefeito de Goiás e de Gonzaga Telecom a Vice-Prefeito.

O evento aconteceu na sede do Clube do Consórcio no Setor Aeroporto e contou com muitos adeptos ao partidos, apoiadores, pré-candidatos a Vereadores pelo PSC, e ainda contou com as presenças marcantes dos deputados Federais e Estaduais que estarão apoiando a candidatura de Cesinha e Gonzaga Telecom, entre eles os Deputado Federal Glaustin da Fokus, Dep. Estaduais Delegado Eduardo Prado, Charles Bento e Cairo Salin, além do Senador Luiz do Carmos que esteve representado pelo Deputado Glaustin da Fokus, que em suas palavras retransmitiu o recado ao candidato Cesinha. Recado este que já havia sido publicado em um vídeo do Senador nas redes sociais.

''Quero desejar felicidades, e apoio na convenção do candidato Cesinha a Prefeito de Goiás, e ao vice Gonzaga. Com certeza o povo vai pegar nas mãos do candidato Cesinha e de todos os candidatos vereadores nesta eleição, meus cumprimentos a todos, e que Deus abençõe esta convenção'' Senador Luiz do Carmo

À nossa reportagem Cesinha e Gonzaga, disseram a mesma coisa quando indagados sobre o porque outros partidos não estão presente apoiando a chapa. Segundo eles,

''a chapa Cesinha e Gonzaga vai levar a candidatura sozinhos, já que para apoiar sua candidatura outros partidos exigiram algo em troca, e Cesinha e Gonzaga não vai fazer um racha na prefeitura em troca de apoio, vamos seguir nossa campanha como Bolsonaro, quem quiser nos apoiar, que venha sem troca de cargos''

Após as palavras de todos os presentes, e dos candidatos a prefeito e vice, foram apresentados todos os pré-candidatos a Vereadores tanto pelo partido PSC de Cesinha.

A nossa redação esteve em contato com a direção do PSC, o Presidente Carlos Augusto disse que ''o PROS não formalizou chapa de candidatos a vereadores, e pelo PSC, e hoje foram escolhidos 11. Porém as outras 3 vagas podem vir a serem preenchidas posteriormente conforme a legislação.para trazer a relação dos 14 candidatos''.

São eles:

• 1 - CLAUDINHO

• 2 - CLEITON BRASIL

• 3 - DR. GUSTAVO

• 4 - RENATO DOS CORREIOS

• 5 - TIA DORCA

• 6 - PASTOR JOALÍCIO

• 7 - GECELI DA SANEAGO

• 8 - ANTÔNIO TEIXEIRA

• 9 - RAIANA BORGES

• 10 - ELCIONE

• 11 - SONIA SILVESTRE

Por Gessy ChavesJornalistaMT/GO 3243

