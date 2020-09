/ / Campeão de votos na eleições de 2016, Lélis Costa lança forte chapa para vereadores e declara apoio a Aderson Gouvea

A convenção do partido “Solidariedade” da Cidade de Goiás ocorreu na noite de ontem (15/09) na Câmara Municipal e contou com a presença de 14 candidatos a vereadores e alguns filiados, lançando a chapa com fortes nomes e apoios nas eleições de 2020.



O PROS, que foi campeão de votos nas eleições municipais de 2016 com 2.047 votos, era presidido por Lélis Costa que é o atual presidente do partido SOLIDARIEDADE, sendo que sob seu comando o PROS elegeu 2 vereadores: Sidnei do Master, Patim e um suplente, Alexandre (Tutim). O então atual Presidente do SOLIDARIEDADE, Lélis Costa, conseguiu manter a união da base eleita e suplentes, entretanto, houve mudanças na lista de candidatos, prometendo uma briga acirrada afim repetir o quadro de presidente do partido campeão de votos, agora nas eleições de 2020.





Após o PROS, o 2º partido com maior número de votos foi o PSDB com 1.857, seguido pelo PMDB com 1.843.



Além dos atuais vereadores e o suplente, o partido traz ainda um ex-vereador (João Cai-Cai) e jovens promessas da política municipal. A convenção também determinou o apoio do partido Solidariedade para o cargo Majoritário ao candidato Aderson Gouvea (PT) e a candidata a Vice-Prefeita Zilda Lobo (PP).



Se não houver desistências, os candidatos serão:

Alexandre Souza (Tutim)

Cleusa Lourdes (Cleusa Enfermeira)

Edmar Pereira (Patim)

Fernando Vieira (“Bengala”)

Ionaria Silva

Joanice Nicolau (Joanice da Saúde)

João Batista (João Cai-Cai)

José Ribeiro (Zé Filho)

Márcia Félix

Maria Alessandra (Dra. Alessandra)

Renan de Barros

Sidnei Antônio (Sidnei do Master)

Valdivino Alvarindo (“Linguiça”)

Waldemar Pereira (Waldemar Vendedor)

Por Gessy Chaves Jornalista MT/GO 3243



