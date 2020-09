/ / Brincadeira de apnéia leva a óbito por afogamento no Rio Vermelho o jogador de futebol ''Landin'' no município de Goiás - GO

No último domingo dia 20 de setembro faleceu no município da Cidade de Goiás Iorlando Pereira Marques Filho. Mais conhecido como ''Landin'', jogador de futebol profissional de 35 anos.



O fato acorreu num loteamento fechado nas proximidades do Povoado de Águas de São João à 31 km de Matrinchã, porém ainda no município de Goiás.



Segundo informações da família, Landin e outros amigos estavam brincando de apneia numa represa a 500m do Rio Vermelho (brincadeira de prender o fôlego embaixo da água), por várias veses ele praticou o ato, mas na 3° vez ele não voltou a superfície. Após subir bobolhas os amigos se jogaram pra socorrer mas já não encontraram o amigo.



Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi acionada imediatamente, e ao chegar no local iniciaram as buscas, e após 40 mim encontraram o corpo do rapaz a 6 metros de fundura. O sepultamento aconteceu as 11:00h do dia de ontem, segunda-feira na Cidade de Goiás.



Landin, como era chamado pelos amigos era irmão de Jorge Pereira Marques e Regina Célia (Moto União) e deixou 2 filhos Eryck 11 anos e kayck 9 anos.



Foi jogador profissional revelado pelo Vila Nova-GO, atuou em várias equipes pelo Brasil e de Portugal, entre eles o times do Brasil de Pelotas-RS; Comercial-SP, Mirassol-SP, Operário-MT, Avaí-SC entre outros. Em Goiás atuou pelo Crac de Catalão, Trindade E. C., e na Região do Vale do Araguaia atuou no Vilaboense E.C.;Goiazinho e Vila Boa da Cidade de Goiás onde vivia com sua família.





Segundo o Vereador e Professor Zecão, técnico do Vila Boa, time qual também defendeu na Cidade de Goiás, ''uma perda lastimável, Landin era um grande profissional, até difícil de acreditar que ele se foi, ainda mais da forma que foi, já que ele tinha um preparo físico muito bom sabia nadar muito bem. E foi um grande desportista ajudando muito as equipes aqui da nossa cidade, equipes do Vilaboense, Goiazinho e do Vila Boa, tanto no campeonato Vale do Araguaia como na Copa Serra Dourada, onde era muito querido pelos companheiros, enfim ele sempre representou muito a nossa cidade por onde quer que ele fosse.''



Por Gessy Chaves

Jornalista MT/GO 3243

