/ / / Avante encabeça chapa na Cidade de Goiás e homologa em convenção Dr. Elber Prefeito e Perkão Vice

Neste sábado 12 de setembro na Cidade de Goiás aconteceu a convenção partidária do AVANTE e do DEM, onde ocorreu a homologação da chapa majoritária que concorrerá as eleições de 2020 para a prefeitura da cidade. Bem como a apresentação dos candidatos a Vereadores dos dois partidos.

Estiveram presentes na convenção, além dos pré-candidatos, simpatizantes a apoiadores, o Dr. Wemerson Santomé secretário geral do AVANTE no estado; Franco Craveiro 1º Secretário da Executica Estadual, Thelma Godinho Presidente do DEM Cidade de Goiás, Pra. Márcia Vice-Prefeita da Cidade de Goiás. Esteve também presente pretigiando a convenção de Dr. Ekber e Perkão, o Presidente do AVANTE no estado Thialu Guiotti que trouxe grande comitiva da diretoria do partido em sua companhia.

Depois de submeter o seu nome ao egrégio para apreciação e manifestação, Dr. Elber foi aclamado e aprovado como o candidato a Prefeito pelo AVANTE e Perkão como Vice-Prefeito.

A Presidente do DEM Thelma Godinho, explicou a junção dos dois partidos, que em momentos de indecisão algo divino indicou o caminho. Disse ela: ''Foi uma cominhada longa com muita dificuldade, pensavamos no bem estar da Cidade de Goiás, dai percebiamos que havian pessoas pensando no seu próprio umbigo. Deus nos apresentou Dr. Elber, nos dando a oportunidade desta junção. Elevamos as nossa mãos ao alto e agradecemos a Deus, pois percebemos que assim como nós o Dr. Elber está muito preocupado com o caos que se encontra a nossa Cidade de Goiás. Sendo assim Dr. Elber e Perkão nos dará alegrias nos próximos anos.''

Após a deliberação de toda convenção, decidida o nome da coligação, sendo ''RENOVA GOIÁS'', o cerimonialista Fabrício Paiva e João Paulo, colocaram sobre apreciação todos os nomes de pré-candidatos a Vereadores do AVANTE e DEM, e todos foram aprovados. O Secretário Geral Wemerson Santomé resaltou que apesar de desta coligação dos dois partidos existe a possibilidade de obter o apoio de outro partidos, Dr. Elber citou partidos que podem vir a compor esta chapa após realização de suas convenções, sendo PL, PV, Cidadania, PDT, PV e PMN.

O Presidente do AVANTE estadual Thialu Guiotti, disse que ''estou hoje aqui na Cidade de Goiás, porque quero compartilhar com todos a oportunidade de mostrar o que é um modelo de boa gestão, não so pra cidade como para o Brasil. E juntos vamos mostrar o que é aquilo que a cidade de Goiás merece ter em gestão municipal'' Manifestou seu agradecimento ao Candidato a vice Perkão, disse que, ''se você perkão, batesse a mão na mesa, e exigice, seria o candidato a prefeito com o apoio do governo, mas até arrepio e admiro a sua grandeza, em entender que ao invés de impor, entendeu que a junção faz a força, e você mostrou a sua humildade, em abrir mão nesse momento, parabéns. Naõ tem felicidade plena, senão for a alegria de poder ajudar outras pessoas'' acrescentou Guitti

Por sua vez, Perkão usando a palavra disse que ''não foi um ato de grandeza, e sim tive cuidado, com a todos os companheiros do DEM, cuidado com a nossa cidade, entendi que esta chapa AVANTE e DEM seria a melhor para a nossa cidade. Conheço Dr. Elber a mais de 20 anos, e so quem não te conhece diz que es um forasteiro, mas quem te conhece sabe que vc é um cara família, e isso importa muito. Goiás precisa de novas histórias e novas ideias. Uma eleição não se ganha sozinho, então ao invés de bater no peito e impor, dicidimos caminhar juntos DEM e AVANTE.'' Acrescentou Perkão

Finalizada a convenção dos dois partidos, tomou-se conhecimento também dos candidato a vereadores pelos dois partidos e respectivamente os seus números, listagem que segue abaixo. A ordem segue a relatada na convenção.

AVANTE:

1 • Aparecida Regina

2 • Benedita Carneiro

3 • Cleomar

4 • Cresio do Taxi

5 • Edson (São Carlos)

6 • Ivando (Júnior) Pimenta

7 • José Trindade (Piau)

8 • Juldair

9 • Karita Cardoso

10 • Renato Botelho

11 • Rosangela felisberto

12 • Welbios (Buda)





DEM

1 • Fabricio Godinho

2 • Kely Borges

3 • Alcio da Saneago

4 • Amriles Inácio

5 • Elisval Morais

6 • Sebastião Carvalho

7 • Pablo Curado

8 • Erondico Júnior

9 • João Claudio Guerra

10 • Solinar Santos

11 • Gabriela Tavares

12 • Ana Cristina

13 • Danilo Portugal

14 • Pra. Márcia Cristina





Por Gessy Chaves

Jornalista



MT/GO 3243





