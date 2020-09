/ / / Acidente entre moto e animal na pista deixa homem bastante ferido na Cidade de Goiás

Ao chegar no local a USA - Unidade de Salvamento Avançado encontrou um homem aparentemente bastante ferido mas consciente sentado a beira da pista.



Em uma sondagem imediata foi constatado que o motorista E.D.O de 42 anos apresentava um corte contuso de 5 cm em região frontal (TCE), uma lesão na pálpebra esquerda, possível fratura no nariz e ainda com várias escoriações nos braços e pernas.



A equipe do SAMU composta pelo Dr Karllos; Enfermeira Jaqueline depois dos procedimentos de primeiros socorros, o homem foi colocado na ambulância e encaminhado ao Hospital São Pedro de Alcântara.



Por Gessy Chaves

Jornalista

MT-GO 3243



Publicidades

Publicações relacionadas

O SAMU foi acionado no início da noite desta quarta-feira 02 de setembro para atender a um acidente na BR-070 nas proximidades do Posto Petrocom.Uma motocicleta que seguia sentido trevo da GO-164, colidiu contra um animal (cavalo) que atravessava a pista.