/ / A posse do novo Bispo da Diocese da Cidade de Goiás conta com a presença do Gov. Ronaldo Caiado e da Pref. Selma Bastos

A missa teve início as 09:55 da manhã e contou com a presença do Governador Ronaldo Caiado, do Chefe de Gabinete Alex Godinho e de Margareth Caiado, sentados nos primeiros bancos das alas centrais da igreja, o Govenador tinha ao seu lado a Prefeita Selma Bastos de Oliveira e seu esposo Felix Pires.

Na manhã deste domingo (13/09), aconteceu na Catedral de Santana, localizada na Praça do Coreto no centro da Cidade de Goiás, a Missa Solene de transferência de posse do Bispo da Diocese de Goiás. Deixou o cargo Dom Eugène Rixen e assumiu Dom Jeová Elias Ferreira.

Em suas palavras de posse, Dom Jeová Elias agradeceu ao seu antecessor Dom Èugene Rixen pelo ótimo trabalho e o legado que aqui deixou, e continuou ''hoje começa o meu ministério aqui na Diocese de Goiás e espero ser um instrumento de Deus para trazer Boas Novas, tenho esperança de alcançar a misericórdia de Deus, para ser também instrumento de Deus no exercício do perdão e da proclamação Divina e com desejo de fazer o melhor para acertar no projeto de Deus aqui na terra.''









O Governador Ronaldo Caiado (foto) usando da palavra externou seus agradecimentos a todos os presentes e dirigiu suas palavras ao novo líder da Diocese, ''hoje como Governador estou muito feliz de estar aqui numa cerimônia histórica como essa, tive a oportunidade de ver o excelente currículo de Dom Jeová Elias, com preparo acadêmico consistente e, desejo ao senhor Bispo, muitos anos de vida, muita saúde e dedicação, e tem aqui uma estrutura que suporta os fiéis e as pessoas católicas praticantes, nesta igreja que foi criada em 1745, portanto, ela tem uma história e uma representatividade ímpar para o nosso estado de Goiás. Receba Dom Geová Elias as boas vindas do Governo do Estado, o qual será sempre parceiro da Diocese de Goiás. E o senhor que tinha uma vida ativa ali na capital federal pode ter a certeza que aqui na Diocese da Cidade de Goiás vai se sentir extremamente recompensado nesta acolhedora e maravilhosa cidade que fica ao pé da Serra Dourada.''







A Prefeita Selma Bastos (foto) discursando, após cumprimentar o Bispo Emérito Dom Èugene e o agora Bispo da Diocese de Goiás Dom Jeová Elias, o Governador Ronaldo Caiado e a todos presentes, disse que ''a Cidade de Goiás se alegra e se sente lisonjeada em receber e sediar esta celebração de posse canônica e acolhida ao nosso Bispo Dom Jeová Elias, sejam todos bem vindos a esta cidade encrustada as magens do Rio Vermelho, Patrimônio Histórico da Humanidade. Externo minha gradidão ao saudoso Dom Èugene Rixen pela sua predisposição, incansável e corajosa, ao mesmo tempo parabenizo a ele pela feliz e brilhante passagem a frente desta Diocese.''

Ao Bispo Don Jeova Elias disse que ''estou feliz por saber que entra no comando desta Diocese um homem íntegro e cheio de fé, além da reciprocidade e do desejo de servir. Quero aqui refirmar nossa parceria e colocar inteiramente a disposição da Diocese de Goiás.'' Salientou Selma





Veja abaixo mais algumas fotos do evento. Inclusive do momento em que a Prefeita Selma Bastos entrega simbólicamente a chave da cidade a novo Bispo Dom Jeová Elias.









Por Gessy Chaves

Jornalista

MT/GO 3243