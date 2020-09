/ / / / 6º BPM passará a se chamar 1º BPM, diz Ronaldo Caiado em visita às obras de reforma do batalhão na Cidade de Goiás

Ele conferiu o andamento das obras de reforma e recuperação do local, que é patrimônio cultural da humanidade pela Organização da Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura (Unesco). “Isso aqui estava completamente destruído e acabado. Já estamos há um ano trabalhando e essa estrutura está toda preparada para receber a reforma”, apontou o governador.



Hoje, o 1º Batalhão da PM fica em Goiânia, mas, a pedido do governador, o prédio histórico da cidade de Goiás, assim que reformado, deve voltar a receber a nomenclatura de 1º BPM de Goiás.



Construída no século XIX, a edificação, que está em reforma, é feita com taipa, adobe e pau a pique e funcionou como sede do Comando da PM até 1936. O anúncio de que o local seria recuperado ocorreu durante visita do governador à cidade em março de 2019. Os recursos para a restauração são oriundos de parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).



À época, Caiado lamentou o abandono do prédio, já que as paredes e a estrutura do local estão bastante abaladas. Parte do teto de madeira está destruída e o telhado ameaçava cair. No entanto, com o trabalho que vem sendo realizado desde o ano passado, visualiza o governador, a sede da PM será um dos monumentos mais bonitos da cidade.



“O prédio será reconstituído como era anteriormente. É uma obra grande, mas será um dos maiores monumentos da nossa querida e histórica cidade de Goiás, que será entregue à população, se Deus quiser, daqui um ano”, anunciou. O local também abriga o Museu da Corporação, que já está com a parte final totalmente recuperada.







Por Gessy Chaves

Jornalista

MT/GO 3243

