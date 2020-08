/ / Polícia Civil prende motorista que teria fugido do local do acidente na GO-070 que matou sogra e genro

A Polícia Civil da Cidade de Goiás, após o acidente que aconteceu na noite de domingo à noite 02/08, começou as investigações para encontrar o motorista do carro que invadiu a pista contrária e colidiu com uma motocicleta. O motorista teria se evadido do local.





De acordo com as investigações realizadas, o indiciado M. A. G.T. conduzia seu veículo Gol sentido Goiás/Goiânia, quando, por razões ainda não esclarecidas, invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente com a motocicleta conduzida pelo jovem J. P. S. N., causando a morte deste e da passageira C. B. B.





De acordo com o Delegado Dr. Gustavo Cabral, o motorista do Gol é habilitado, foi preso em casa, e ainda em flagrante delito, já que a prisão ocorreu por volta das 11:00 h do dia seguinte, menos de 24 h do ocorrido. Além do indiciamento de M. A. por homicídio culposo, a Polícia continua as investigações a fim de esclarecer se o indiciado conduzia o veículo embriagado e se prestou regular socorro às vítimas.





As duas pessoas que vieram a óbito foram socorridos pelo SAMU e o Corpo de Bombeiros, sendo que a mulher morreu no Hospital São Pedro na Cidade de Goiás e o rapaz veio a óbito no Hugol em Goiânia.





