/ / Na Cidade de Goias Vereador Dr Pablo poderá ser uma opção para prefeito, capaz de aglutinar vários partidos

É notório que já se conhece alguns nomes que são de fato pré-candidatos a prefeito da Cidade de Goiás, e para este nomes, momentaneamente vem sendo articulado quem seriam os escolhidos para ser o pré-candidato a vice.





A real situação é que o cenário político municipal ainda apresenta grande indefinição. A falta de opção de nomes novos nas últimas eleições municipais fez com que as disputas ficassem restritas a velhos nomes já conhecidos, isso não tem motivado os eleitores.





Mas um nome que vem se apresentando como possibilidade de vir a ser um pré-candidato a Prefeito de Goiás é o do Vereador Dr. Pablo Curado de Camargo. Desde que assumiu o mandato de Vereador no final do ano de 2019, Dr Pablo tem se posicionado como oposição à atual gestão.





Segundo informações, Dr. Pablo Curado é cogitado até para vir a ser o candidato da base do Governo, onde reuniria diversos partidos, e, pensando bem, talvez poderia trazer até mesmo o apoio do MDB e PODEMOS, já que estariam em família, pois, Pablo é primo de Abner Curado.





Assim haverá uma união de vários partidos em uma tacada só, e a discução passaria a ser o nome que faria composição de chapa como vice.





"Sempre gostei de ouvir a população, trabalho na saúde pública do município a quase 15 anos. Ter um contato direto e conhecer bem as pessoas nos mostra a verdadeira situação da nossa Cidade, o importante pra mim é representar as pessoas, isso é que vale!" Afirma Pablo

Por fim, as eleições de 2020 podem estabelecer uma nova dinâmica na política municipal. Até 15 de novembro muita coisa pode acontecer...





Por Gessy Chaves

Jornalista

MT/GO 3243

