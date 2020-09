/ / Governo de Goiás encaminha à Assembleia projeto que destina R$ 120 mil ao Museu Casa de Cora Coralina

Legenda: Museu Casa Cora Coralina está de portas fechadas há mais de 150 dias





O Governo de Goiás encaminhou à Assembleia Legislativa (Alego) o Projeto de Lei nº 3897/2020, que destina R$ 120 mil ao Museu Casa de Cora Coralina por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás). A medida foi anunciada pelo governador Ronaldo Caiado no último dia 20, durante solenidade que encerrou o ano cultural dedicado à poetisa.



De portas fechadas desde o início da pandemia, o museu enfrenta dificuldades para arcar com a manutenção do acervo, pagar funcionários e adquirir os equipamentos de segurança previstos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para quando retomar suas atividades.



Consta no documento que a subvenção social de R$ 120 mil se faz necessária por se tratar de uma entidade de notoriedade para o Estado e o País, “sem fins lucrativos e sem recursos públicos para sua manutenção”. De acordo com o texto, há viabilidade jurídica e orçamentária respaldadas pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Superintendência de Orçamento e Despesa.



Para a diretora do Museu Casa Cora Coralina, Marlene Velasco, a instituição é um dos maiores símbolos da Cidade de Goiás e vê-lo de portas fechadas há mais de 150 dias é motivo de tristeza para a comunidade. “Mas com a força e solidariedade dos goianos e brasileiros conseguiremos em breve reabri-lo. Aos parceiros, admiradores da poetisa e em especial ao Governo do Estado de Goiás, a nossa eterna gratidão”.



O secretário de Estado da Cultura, Adriano Baldy, também reforça a importância de que seja prestado apoio ao museu neste momento, por se tratar da história e acervo de “uma grande expoente da literatura feminina goiana”.



