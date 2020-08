/ / Cidadania vem com força e Henrique Vidigal lança a esposa Graça Santos pré-candidata a vereadora em Goiás - GO

Hoje um grande nome da política da Cidade de Goiás sem dúvida nenhuma é o conceituado Henrique Vidigal, membro da diretoria do Cidadania, foi vereador da Cidade de Goiás por alguns meses quando assumiu a vaga de Teteu, (quando este se acidentou). Henrique, exímio secretário do Sindicato Rural da cidade por muitos anos, recebeu em 2018 o Título de Honra ao Mérito pelos serviços prestados à população Vilaboense, assumiu o cargo de Diretor Financeiro na Agrodefesa (Regional Goiás), e desde então vem trabalhando para lançar o nome de sua esposa Graça Santos (foto), como pré-candidata a Vereadora pelo Cidadania.

Henrique vem trazer à população vilaboense, quem é, e por que Graça Santos tem condições suficientes de assumir uma vaga na cassa de leis vilaboense. Vale lembrar que Henrique tem grande influência na esfera estadual e federal.

''Durante minha campanha a vereador em 2016, muito me chamou a atenção, a forma como minha espososa interagiu politicamente durante toda caminhada.

Ouvindo e contribuindo, com a sua experiência de vida e de trabalho público, onde há 27 anos ocupa o cargo de merendeira na Educação Municipal, passando por várias unidades escolares, tanto na zona urbana quanto na zona rural.

Desde então, o interesse em participar mais efetivamente na política foi crescendo, e a de se preparar como pessoa também. Isso levou a se matricular no EJA onde já cursa a segunda etapa. Participou de eventos e discussões sobre políticas públicas, direcionadas principalmente à mulher e a funcionários públicos, que muitas vezes passam anonimamente diante das administrações públicas e da sociedade.

Espontaneamente, por sua DETERMINAÇÃO, FORÇA e LUZ PRÓPRIA, decidiu colocar seu nome à apreciação neste próximo pleito. Como não poderia ser diferente, estou aqui para manifestar meu apoio incondicional, admiração e respeito à Pré Candidata a Vereadora GRAÇA SANTOS.'' Disse Vidigal.

''Graça afirmou a nossa reportagem que se sentiu na obrigação de colocar o seu nome a disposição do partido, e vê grandes possibilidades de fazer um trabalho de representatividade junto aos funicíonários públicos, buscando o reconhecimento dos mesmos. Além disso, estará juntando-se aos que lutam em defesa dos diretos das mulheres.'' Afirmou ela.